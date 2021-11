Poezija izpod prahu, pardon, iz albuma

V nadaljevanju preberite:

Prve medmedijske razglednice slovenskega porekla so pripravljali in poslikavali predvsem vesnani Gvidon Birolla (1881–1963), Maksim Gaspari (1883–1980), Hinko Smrekar (1883–1942) in Saša Šantel (1883–1945) s svojimi programskimi privrženci, na primer z Antonom Koželjem (1874–1954) in Ivanom Vavpotičem (1877–1943). Neredki med temi akterji so avtorji posebnega »paketa«, ki je začel nastajati okoli leta 1899, ravno sredi obdobja popularnosti in produkcijskega paradiranja razglednic.