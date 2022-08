Poezija kot prostor, kjer so besede svete in na varnem

V nadaljevanju preberite:

Kristina Kočan pravi, da je Veronikina nagrada veliko priznanje: »Vsi nominiranci so napisali imenitne knjige. Vsekakor sem vesela, da je bralstvo zbirko vzelo za svojo, da je toliko odličnih odzivov, sploh zato, ker ta poezija ni lahko prebavljiva (smeh). Člani žirije so prepoznali njene kvalitete, in pesniku največ pomeni to, da nekdo začuti, dojame tisto, kar je želel doseči. To je največ. In da je to še okronano z nagrado, kot je Veronikina, sem pa samo počaščena.«