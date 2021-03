Pomen narečij, mnogoglasja in poigravanja z jezikom

V nadaljevanju preberite:



Pesnica, pedagoginja in gledališka ustvarjalka Tanja Matijašević (1983) je svoj izraz našla v kleni gorenjščini, ki »odklepa drugačne vsebine kot pisanje v knjižni slovenščini« ter načenja vprašanja o odnosu med narečji in etablirano literaturo. Ob tem si v pesmi želi vnašati intimo in mehkobo, ki se ji gorenjščina »tradicionalno izmika z duhovičenjem in metaforami.« Kot dodaja, »ljudske poskočnice tako niso namenjene le sukanju na srbečih petah, temveč postanejo ogledalo družbe in sistema, v katerega smo vpeti. To prinese tudi možnost in prostor za razbijanje stereotipov in predsodkov, kar je priložnost, ki je ne morem izpustiti iz rok.«