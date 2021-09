Posodobljena izdaja kresnika desetletja

To noč sem jo videl FOTO: Promocijsko Gradivo

Roman To noč sem jo videl (Modrijan, 2010) sodi med najbolj odmevna dela pisatelja, dramatika in esejista(1948). Zanj je prejel nagrado kresnik in tudi priznanje kresnik desetletja, podeljeno leta 2020, ob 30. obletnici osrednje slovenske literarne nagrade, ki deluje pod okriljem medijske hiše Delo.Jančar je za roman prejel tudi ugledne mednarodne nagrade in priznanja, med drugim francosko nagrado za najboljšo tujo knjigo leta 2014, prav tako je bil nominiran za nagrado femina, leta 2017 je prejel poljsko nagrado angelus in leto kasneje rusko nagrado Jasne Poljane. Eno večjih mednarodnih priznanj je bila prestižna avstrijska državna nagrada za evropsko literaturo, ki jo je prejel leta 2020, pri njej pa so poudarili tudi roman To noč sem jo videl.Nedavno je knjiga doživela ponatis, tokrat pri založbi Beletrina. »Jančarjeva literatura me je v marsičem izoblikovala kot mladega bralca in kritika, o njej sem pisal že kot dijak in za nagrado na nekem natečaju dobil celo izlet v Pariz,« se spominja direktor Beletrine. »Kasneje je bila moja dolgoletna uredniška želja, da bi Drago postal Beletrinin avtor. K nam je, če lahko uporabim športni izraz, prestopil z romanom In ljubezen tudi. Poleg izdajanja njegovih novih del, ki seveda ne nastanejo čez noč, smo se začeli ukvarjati tudi s ponatisi doma in dodatno promocijo njegovega ustvarjanja v tujini.Ob ugašanju založbe Modrijan, ki je zelo uspešno izdala in ponatiskovala knjigo To noč sem jo videl, se je zdela logična odločitev, da našemu avtorju ponudimo ponatis in s tem prisotnost med novimi bralci enega njegovih ključnih, doma in po svetu najbolj odmevnih romanov. Ponosen sem, da nam Drago zaupa in da prepoznava v Beletrini okolje, ki ceni vrhunsko ustvarjalnost in duhovno svobodo. To noč sem jo videl je zame izjemen roman tudi zato, ker je spisan z neverjetno lahkoto, celo igrivostjo, pa čeprav govori o zelo tragični zgodbi.«Roman je v novem ponatisu doživel manjše redakcijske popravke, novo postavitev in zlasti novo oblikovno podobo.