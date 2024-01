Primerjajo ga z največjimi mojstri

Nova zvezda v norveškem pisateljskem ozvezdju je Samuel Bjørk oziroma vsestranski ustvarjalec, dramatik in kantavtor Frode Sander Øien, kot mu je v resnici ime. Preden je napisal prvo srhljivko Angelsko hladna, predzgodbo v mednarodno uspešni seriji romanov o komisarju Holgerju Munchu in njegovi sodelavki Mii Krüger, je ustvaril dva zelo hvaljena romana in šest glasbenih albumov.

Zgodba Temnega snega se začne pred leti, ko na polju pri Fagerhultu najdejo trupli enajstletnih dečkov, med njima pa ubitega belega zajca. Tik pred smrtjo je eden od dečkov v dnevnik zapisal zadnje besede: »Jutri napoči luna. Bojim se volka.« Primer je ostal nerešen.

ℹ Samuel Bjørk Temen sneg prevedla Maja Prevolnik Učila, 2023

Osem let kasneje odkrijejo na podoben način umorjena dečka, med njima leži ubita rdeča lisica. Primer zaupajo Holgerju Munchu, ki so ga pravkar povišali v vodjo nove preiskovalne enote oselske policije. Po zaslugi kolega postane pozoren na policijsko kadetko Mio Krüger, ki na policijski akademiji izstopa zaradi svojega posebnega čuta, ponoči pa išče izginulo sestro dvojčico. Munchu bistra in resna Mia ugaja, zato jo vključi v preiskavo. Mia na fotografijah obeh krajev zločina odkrije doslej spregledano podrobnost, ki razkriva nepredstavljivo grozo. In potem izgineta še dva dečka, časa pa je vse manj.

Večplastni umetnik

Pisatelj, dramatik, slikar, prevajalec in glasbenik Frode Sander Øien, ki ustvarja pod psevdonimom Samuel Bjørk, je večplasten umetnik, katerega kriminalke primerjajo z največjimi mojstri skandinavskih kriminalk, kot so Jo Nesbø, Stieg Larsson in Camilla Läckberg. Iz te serije so v slovenščini že izšle knjige Angelsko hladna, Postelja iz peres in Zagrenjeno srce. Rodil se je v Trondheimu, a je odraščal v majhni vasici v občini Steinkjer v notranjosti Trondheimsfjorda. Pri petnajstih se je pridružil gledališki skupini za mlade in takrat se je začel zanimati za to, kar sam imenuje delo z izmišljenimi svetovi. Prvo dramo je napisal pri 21 letih. V drugi polovici devetdesetih se je njegova glasbena kariera močno razmahnila in leta 1998 je ustanovil pop skupino Sanderfinger, ki je izvajala norveško različico britpopa. Z njo je izdal albuma Camping (1999) in Evig rosa (2000). Njegov romaneskni prvenec Fantastiske Pepsi Love je izšel leta 2001, a se je tudi po tem še naprej posvečal gledališču in glasbi.