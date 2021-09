Prostor sodelovanja, izmenjave mnenj in znanja

V nadaljevanju preberite:



Pred dnevi je osemnajst let delovanja praznovala prva slovenska akademska knjigarna, specializirana za humanistiko in družboslovje, ki se je leta 2003 na pičlih osmih kvadratnih metrih udomačila na Novem trgu 2, ob obletnici pa se iz »katakomb«, kot prejšnje prostore hudomušno imenujeta knjigarki Barbara Borovnik Filipič in Tamara Mateša, na istem naslovu razmahnila v prenovljene, svetlejše prostore. Knjigarna Azil, ki ponuja vse izdaje Založbe ZRC ter izdaje večine slovenskih družboslovnih in humanističnih založb, je odprla vrata na pobudo direktorja centra Ota Lutharja, ki je prve pakete knjig iz Avstrije tihotapil kar v prtljažniku avtomobila.