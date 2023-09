Rešila nas bo mulatka z japonskimi potezami

V nadaljevanju preberite:

Založba pravi literarna mojstrovina in zlahka se je mogoče strinjati. K temu najprej napeljuje dejstvo, da je bil Sandro Veronesi šele drugi v zgodovini, ki je dvakrat prejel najuglednejšo italijansko literarno nagrado strega, prav tako podatek, da je roman Kolibri časnik Corriere della Sera razglasil za najboljšo italijansko knjigo leta in da je preveden v več deset jezikov. In potem je tu še avtorjev slog.