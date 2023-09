Rožančeva nagrada Ivani Djilas za knjigo A si lahko vsaj enkrat tiho

V Kosovelovi dvorani Cankarjevega so razglasili dobitnico nagrade Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo. Prejela jo je Ivana Djilas za knjigo A si lahko vsaj enkrat tiho, ki je izšla letos pri založbi Goga.

Podelitev nagrade bo v soboto na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Med nominiranci poleg Djilasove so bili še Delov novinar Lucijan Zalokar za knjigo Dirka od bloka do drevesa (UMco, 2023), Sami Al-Daghistani za delo Islam in ljubezen: Pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini (Beletrina, 2023), Miklavž Komelj za esejistično zbirko Hierarhija in drugi eseji (KUD AAC Zrakogled, Hyperion, 2022) in Aleš Šteger za knjigo Na kraju zapisano (Beletrina, 2023).