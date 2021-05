Rupel na JAK v izogib brezvladju

V nadaljevanju preberite:

Odločitev sveta JAK, da na mesto v. d. direktorja agencije predlagajo Dimitrija Rupla, dviga veliko prahu. Založniki so zadržani, pojavljajo se dvomi o kandidatovih kompetencah za ta položaj. Predstavnica Društva slovenskih založnikov Valentina Smej Novak: »Ob različnih odzivih me veseli predvsem, da se javnost končno zaveda, da gre pri JAK za pomembno inštitucijo, ki je bila tudi v preteklosti dobro vodena, kar je tudi botrovalo uspešni kandidaturi za Frankfurt. Direktorovanje JAK bo tudi v luči priprav na gostovanje v Frankfurtu vidna pozicija; prav bi bilo, da bi jo zasedel nekdo z izkušnjami in vizijo. Kot vidim, postopki izbire še tečejo. Založniki bomo z zanimanjem spremljali izbor: odločajo naj vizija, poznavanje področja in izkušnje na mednarodnem založniškem prizorišču.«



Namestnica predsednika sveta JAK Gabriela Babnik Ouattara ob tem med drugim navaja: »Gospod Rupel je doktoriral iz sociologije kulture, veliko let je bil urednik revij in knjižnih zbirk (Znamenja), poleg tega je vsa ta leta pisal literarne kritike. Kot ljubljanski župan je dosegel, da je bila Ljubljana izbrana za mesto kulture, pri čemer se je seveda moral ukvarjati s pravnimi in finančnimi vprašanji. In naj še dodam, da je bil predsednik nadzornega sveta SKB. Poleg tega je napisal več kot 40 knjig, med njimi Sociologijo kulture in Literarno sociologijo. Dvakrat je bil izvoljen v Državni zbor kot poslanec, deset let pa je bil tudi zunanji minister, tri leta veleposlanik, eno leto generalni konzul v Trstu, deset let pa predava na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije. Gre za diplomata najvišjega ranga, ki ima verjetno razplasteno mrežo mednarodnih povezav, poleg tega lahko rečem, da smo, tudi v luči priprav na Frankfurt, iskali poliglota. Vse druge kandidatove kvalitete so, sploh če govorimo v primerjalnih okvirjih s prejšnjim vodstvom, čisti bonus.«