Obeležili bodo tudi 175-letnico prve izdaje Komunističnega manifesta

Založba /*cf. je lani po besedah odgovorne urednice Amelie Kraigher »brez posebnega pompa in zelo delavno« praznovala 25. obletnico ustanovitve. V novo leto delovanja so vstopili z napovedjo programa s širokim tematskim in žanrskim razponom, ki obeta 23 naslovov s spremnimi študijami domačih in tujih strokovnjakov. Obljubljajo tudi več dogodkov in nadaljnjo skrb za razvoj strokovne terminologije v slovenščini.