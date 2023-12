Aleksandar Hemon: Sem ista oseba v enem ali drugem jeziku

V nadaljevanju preberite:

Kaj narediš, ko se z načrtovanega sorazmerno kratkega obiska Združenih držav Amerike zaradi vojne ne moreš vrniti v Sarajevo? Najprej opravljaš različna priložnostna dela, potem sedeš za mizo in začneš pisati, natančneje pisati v angleščini – in postaneš eden od najbolj razburljivih in vidnih sodobnih ameriških pisateljev. Taka je zgodba Aleksandra Hemona.