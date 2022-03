Široko odprto okno v svet

V nadaljevanju preberite:



V Bologni se je iztekla 59. edicija mednarodnega sejma otroške in mladinske literature. Častni gost je bilo mesto Šardža v Združenih arabskih emiratih, čez dve leti pa bo ta čast pripadla Sloveniji. Na sejmu se je predstavilo tudi nekaj slovenskih založb, od tega štiri na stojnici JAK. Anja Štefan, Ana Zavadlav, Polona Lovšin in Boris A. Novak so bili nominirani za nagrado Astrid Lindgren, Peter Svetina je bil med šestimi finalisti za Andersenovo nagrado.

Svetina se sejma tokrat ni udeležil, ga je pa slikovito opisal: »Bolonjski knjižni sejem sem vedno doživljal kot azil ali oazo, kot prostor, v katerem se lahko nekaj dni posvečaš čisto in samo otroškim in mladinskim knjigam, ilustracijam, ogromnemu številu domišljijskih svetov z vseh koncev sveta. Vmes pa sejemska menza s tortelini in skorjastim italijanskim kruhom. In kave in kave in pogovori in posedanje na soncu pred sejmiščem. To vse sodi skupaj.«