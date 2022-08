Skala ti pove svojo povest

V nadaljevanju preberite:

Antologija, ki poleg uveljavljenih prinaša tudi manj znane avtorje, je nastajala premišljeno, precizno in dolgo. Alojzija Zupan Sosič, ena največjih strokovnjakinj za sodobno slovensko prozo, jo je izbrala, uredila in s spremno besedo opremila po pregledu okoli tisoč knjig.

Ob tem pravi, da jo je bolj kot peščica pripovednikov z več besedili zanimala pestrost različnih peres, pri čemer »mislim tudi na etični kriterij izbire, ki se v preteklosti ni vedno upošteval: izbrala sem kvalitetne pripovedi uveljavljenih in prezrtih avtoric in avtorjev ali vsaj tistih, ki v slovenskem kanonu še niso povsem trdno zasidrani zaradi različnih razlogov, na primer neupoštevanja avtoric, predstavnikov LGBT+ skupnosti in ustvarjalcev zunaj slovenskih meja ter nekaterih, ki niso bili upoštevani zaradi nerazumljene ali 'neprimerne' poetike«.