Smeh se prilega vsem čustvenim stanjem

V nadaljevanju preberite:



»Smeh se prilega vsem človekovim čustvenim stanjem. Smejmo se, ljudje. Smejmo se do solz, smejmo se skoz solzé,« v uvodu knjižice Črn, črn smeh, ki je izšla v sklopu 24. Pripovedovalskega festivala in pod okriljem knjižne zbirke Zavoda Homo Narrans, zapiše programska vodja festivala in pripovedovalka Špela Frlic. Knjižica združuje šest pesnic in pesnikov: Primoža Čučnika, Veroniko Dintinjana, Andreja Fona, Anjo Novak, Ano Svetel in Janeza Ramoveša, ter njihove (tako slogovno kot tematsko raznolike) pesmi, ustvarjene po znanih motivih iz slovenskih ljudskih pravljic. V knjižici Črn, črn smeh poleg pesmi najdete tudi ilustracije takšnih in drugačnih bitij, za katere je zaslužen Luka Seme in ki sledijo temi festivala – metamorfoze – ter vodilu Louise Glück, ki v Kirkini moči (v prevodu Veronike Dintinjana) zapiše »Nikogar nisem spremenila v svinjo. / Nekateri ljudje so svinje; jaz jih samo razkrijem / kot svinje«.