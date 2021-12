Svet stiske in groze, a tudi optimizma

V nadaljevanju preberite:

Ob 10. obletnici smrti pesnika Jaše Zlobca je izšla dvojezična, rusko-slovenska izdaja njegove prve pesniške zbirke Mlado jutri. »V tolažbo in zadoščenje mi je, da so pobude za izdajo njegovih del prišle od njegovih prijateljev iz mladosti, da jih bodo brale tudi nove generacije in ljudje iz drugih jezikovnih pokrajin,« je ob tem za Književne liste povedala njegova žena Štefanija Lukič Zlobec. »Jašo je alzheimerjeva bolezen ustavila v njegovi ustvarjalnosti, ko je bil star komaj petdeset let, ko so bili njegovi prijatelji na vrhuncu ustvarjalnega zagona. Izid knjige zaznamuje deseto obletnico Jaševe smrti, pesmi pa živijo svoje življenje za razmislek in za spomin. V veliko tolažbo mi je prav tako dejstvo, da nobena bolezen ne more izničiti tega, kar je človek bil, ustvaril in pomenil, pesmi pa še posebej odpirajo nova videnja in nove dimenzije njegove osebnosti.«