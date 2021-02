Fredrik Backman - Tesnobo uničita le dobrota in srčnost

Švedski novinar in blogerje pisateljsko kariero začel leta 2012 z romanom Mož z imenom Ove. Kot marsikateri dober roman so tudi tega na več založbah zavrnili, nato pa je postal svetovna uspešnica, zgodbo so prelili tudi v film. Tokrat spet navdušuje bralce po vsem svetu z novim romanom, kot naročenim za te tesnobne dni – Tesnoba do roba.