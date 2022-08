Težko je biti angel

Arto Paasilinna, novinar, ki se je prelevil v pisatelja, je bil mojster črnega humorja. Napisal je 36 romanov, nedavno je pri Mladinski knjigi izšel leta 2004 izdani roman Nerodni angel varuh in se pridružil dosedanjim štirinajstim prevodom: Zajčje leto, Tuleči mlinar, Očarljivi skupinski samomor, Najboljša vas na svetu, Gozd obešenih lisic, Ladjar z lepimi stopali, Na lovu za spomini, Prikupna struparka, Dedu za petami, Župnikov zverinski služabnik, Deset prisrčnih, Rešitelj Surunen, Srečni človek in Gromska strela!.

Če prejšnji roman, preveden v slovenščino, Gromska strela!, govori o jezi starih finskih božanstev, ker so se ljudje navdušili nad neko novotarijo, ki se imenuje Jezus Kristus, prinaša roman Nerodni angel varuh zgodbo z druge, krščanske strani. Sploh se religija redno pojavlja v Paasilinnovih delih, kar je seveda neizogibno, saj je z religijami močno zaznamovano naše življenje, ne glede na to, ali smo verni ali ne. Te tematike se loteva sproščeno severnjaško, a hkrati spoštljivo, tudi ko kaže na nesmisle in nelogičnosti religije.

Arto Paasilinna Nerodni angel varuh prevod Julija Potrč Šavli Mladinska knjiga, 2022

V Nerodnem angelu varuhu ima sveži pokojnik, dvainosemdesetletni učitelj verstev Sula Auvinen, pred sabo povsem novo, krilato življenje angela, kajti očitno je bil za življenja dovolj dober, da ga peklenšček ni vzel k sebi. Tako se pridruži armadi angelov varuhov. Na zemeljski strani pa je v Helsinkih živeči Aaro Korhonen, energičen štiridesetletnik, nekdanji upravnik tovarne lesnih peletov, ki prav tako začenja novo poglavje v življenju. Ni imel obveznosti, imel pa je denar, kajti pustil je službo, in ker je imel visoko plačo ter je varčno živel, se ga je kar nekaj nabralo.

Krščanska nebesa so na Finskem

Paasilinna piše, da je angele ustvaril Bog in so zato vsemogočni, saj je bila takšna božja volja, in pika. Zato je po njegovem odveč spraševati, ali angeli sploh obstajajo. Kdor ne verjame, naj se o tem prepira s pastorji in škofi, ki jih je v krščanstvu na desettisoče, če ne na stotisoče. To so dobro plačani in rejeni možakarji, dandanes pa se jim je v nordijskih državah pridružilo tudi nekaj žensk. Oni so pravi naslov za vprašanja, ali angeli obstajajo in kolikšna krila imajo. Na prvo vprašanje vam bodo zagotovo odgovorili pritrdilno, na drugo pa tudi cerkveni posvečenci ne poznajo odgovora.

Vsi vemo, da so krščanska nebesa v občini Kerimäki, na Finskem seveda, in sicer že od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je žerjavist Pijerji Ryynänen nadomeščal Boga, ki si je takrat vzel enoletni dopust. Tu je treba pojasniti, da v največji leseni cerkvi na svetu v občini Kerimäki niso vse milijarde krščanskih duš, ker ni dovolj prostora, temveč le angeli. In tam jim, po začetnem usposabljanju, tudi dodelijo varovance.

Tako je Sulu Auvinenu angel Gabrijel dal nalogo, naj bedi nad življenjem in usodo Aara Korhonena, kar se mu je zdelo sila preprosto, a se je kmalu izkazalo, da angelovanje ni tako lahka služba. Zaplete se, ko dobro razpoloženi Aaro Karhonen iz trenutnega vzgiba kupi stanovanje in kavarno v Mechelinovi ulici. Dobronamerni angel mu namreč želi čim bolj pomagati, pri tem pa je skrajno neroden in tudi nevaren za nič hudega slutečega varovanca.