Nahrbtnik ščit, lestev obvezna oprema

V nadaljevanju preberite: Muzej novejše zgodovine Slovenije in Mladinska knjiga sta pred kratkim izdala monografijo fotografa Toneta Stojka Naša jeza je brezmejna: demonstracije 1968–2020. Njegov impozant­ni opus, ki ga hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije, presega zgolj arhivsko, dokumentno vrednost, saj avtor v njem zajame duha časa. Ker pri nas ni tiskarne, ki bi tako knjigo kakovostno natisnila, so jo natisnili na Slovaškem, o njej pa je avtor ponosno dejal, da je to zlata knjiga upora civilne družbe.