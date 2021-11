Uganka z desetinami življenj

V nadaljevanju preberite:

»Večino tega, kar je napisal, so odkrili šele po njegovi smrti. Zaboj, v katerem je bilo kakih trideset tisoč popisanih listov papirja, je bil za raziskovalce pravo presenečenje. Za vse druge Pessoove knjige, ki jih beremo danes, so zaslužni raziskovalci in uredniki, ki so tako njihovi soavtorji. Je pa Pessoa zapustil veliko načrtov; vsebina zaboja ni bila nikakršen kaos, sploh ne,« nam je povedala Clara Riso, direktorica Case Fernando Pessoa, nekoč pesnikovega zadnjega bivališča, danes pa ene najpomembnejših portugalskih kulturnih ustanov, ki so jo nedavno razglasili za najboljši muzej letošnjega leta na Portugalskem.