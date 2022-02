Uiti ne le maščevanju, temveč spominu samemu

V nadaljevanju preberite:

Ruski geolog, novinar in pisatelj Sergej Lebedjev (1981) se slovenskemu občinstvu na festivalu Fabula predstavlja z romanom Dežela pozabe v prevodu Sare Špelec. Ta kot preplet družinske sage, potopisa in kronike z elementi trilerja prinaša pretresljivo pripoved o življenju skrivnostnega slepca, ki ga pripovedovalec poimenuje Dedek Mrak. Z avtorjem smo se pogovarjali o njegovem delu, gulagih, Putinu in – danes še posebej aktualnega – pomenu zgodovinskega spomina.