Univerzalnost in aktualnost za vse človeštvo

Dostojevski je izjemno aktualen avtor, čigar misli lahko prenesemo na dogajanje v sodobnem svetu, njegova razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih pa vel­jajo za vse človeštvo ne glede na časovno in prostorsko dimenzijo. Viktor Solomonovič Vajnerman, direktor Literarnega muzeja F. M. Dostojevski v Omsku, je v knjigi z naslovom Dostojevski o nas, izdani v Omsku leta 2016, izbral tiste odlomke iz Dnevnika pisatelja, ki po njegovem mnenju »zvenijo tako, kakor bi jih napisal naš sodobnik, in se dotaknejo vsega, o čemer mi govorimo, mislimo, na kar upamo in k čemur stremimo«. Dostojev­skemu ne brez razloga pogosto pravijo prerok, saj lahko misli iz njegovih del povežemo z marsičim, kar se je zgodilo že po njegovi smrti ali se dogaja zdaj.