Utkenektoksmrdi, se še vedno vpraša Gabrijel

Je Cica še v metroju? Seveda je, v vseh časih lahko pride k stricu na obisk v Pariz kakšna provincialna desetletnica, potem pa tam počenja takšne ali drugačne vragolije ... Leta resda drvijo, desetletja neustavljivo minevajo, celo tisočletje se je vmes prelomilo v novo ero, človeška narava pa se od leta 1959, ko je v Franciji izšel roman Zazie dans le métro, najbrž ni kaj bistveno predrugačila, pa tudi družbena razmerja se spreminjajo sila počasi. Zato ne more čuditi, da se je Cica v metroju znašla na kakšnem seznamu najpomembnejših svetovnih knjig 20. stoletja in so jo zdaj iz naftalina znova potegnili tudi pri nas.