V bran sodobni poeziji

V nadaljevanju preberite:



- Ko je Andrej Ilc leta 2004 uredil pesniški konglomerat Komadi: 111 pesmi za mlade in njim podobne, je ta vzbudil tolikšno zanimanje, da so mu po dveh letih sledili Drugi komadi: še 111 pesmi za mlade in vse druge. Zdaj so pred nami tretji, tokrat Nezbrani komadi: 222 pesmi za bolj ali manj odrasle, ki vsebujejo izključno sodobno slovensko in svetovno poezijo ter več kot desetino novih, povečini še neobjavljenih prevodov.



- Če knjigo odpira paratekstualni navedek nedavne nobelovke Louise Glück, ki pravi, da »sanje umetnosti niso potrditi, kar je znano, ampak osvetliti, kar je bilo dotlej skrito«, nas v nadaljevanju pričakajo sodobni slovenski in tuji avtorji, kot so Alja Adam, Simon Armitage, Esad Babačić, Elizabeth Bishop, Anne Carson, Primož Čučnik, Robert Frost, Anja Golob, Mary Oliver, Pier Paolo Pasolini in mnogi, mnogi drugi.



- Izvirni pesniški program Mladinske knjige bosta pod budnim uredniškim očesom Andreja Ilca v prihodnje dopolnili še pesniška zbirka Saše Pavček in antološka izdaja Petra Kolška, v prevodu pa bomo lahko prebirali izbor iz opusa Ivana Slamniga, ljubezenske pesmi Jehude Amihaja in najnovejšo zbirko Louise Glück.