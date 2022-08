Festivali še daleč od profesionalizacije in sistemskih rešitev

V nadaljevanju preberite:

Literarnih festivalov je po svetu iz leta v leto več, kakšen je obseg tovrstne prezentacije književnosti, dokazuje že podatek, da se jih zgolj v Veliki Britaniji vsako leto odvrti okoli petsto. Tudi v Sloveniji imamo kakšen ducat odmevnejših in vrsto manjših, številni vzniknejo in kmalu ugasnejo, saj to področje ni urejeno, velika večina se jih vedno znova ubada z enakimi finančnimi in posledično organizacijskimi težavami.

»Za gumbnico si kak mednarodno prodoren festival še zataknemo, se z njim pohvalimo, ko pride kak visok tuji obisk, ko predsedujemo Evropski uniji ali nam novinarka CNN zastavi kakšno neprijetno vprašanje. Nikakor pa ne pridemo do točke, ko bi država rekla, tukaj imate namenska sredstva, z njimi si boste lahko dovolili profesionalizacijo in nadgradnjo programov v splošno dobro. Tako Aleš Šteger, programski vodja festivala Dnevi poezije in vina, ki se začenja danes.