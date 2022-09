V senci obtožb o atisemitizmu se je končala letošnja documenta

V Kasslu se je po stotih dneh končala letošnja documenta, poleg beneškega bienala ena najpomembnejših razstav sodobne umetnosti na svetu. V 15. izdaji so jo sicer zasenčile vedno nove obtožbe o antisemitizmu. Dogodek je privabil številne obiskovalce, čeprav je bila obiskanost za približno 15 do 20 odstotkov nižja od rekorda pred petimi leti.

Vedno nove obtožbe o antisemitizmu so letošnjo documento pretresale vse do zadnjega. Že v začetku leta so se pojavili prvi glasovi, ki so indonezijski kuratorski kolektiv Ruangrupa in nekatere povabljene umetnike obtoževali, da so blizu gibanju za bojkot Izraela BDS. Že kmalu po odprtju razstave sredi junija so odkrili delo z antisemitskimi podobami in tudi kasneje so našli dela s protijudovskimi stereotipi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Na koncu documente 15 sta kljubovalno vztrajanje številnih odgovornih in umik za zidove lastne arogance postala žalostna resničnost tega umetniškega festivala,« je izjavil podpredsednik Mednarodnega odbora Auschwitz Christoph Heubner.

»Dejstvo, da je bila ta antisemitska konotacija možna v Nemčiji in na documenti 15 več kot sto dni, kljub naraščajočim kritikam in priložnostim za razpravo bo ostala trajna napaka tega projekta, ki pomeni preobrat v Nemčiji in številne politične izjave razkriva kot govoričenje,« je ocenil Heubner.

Documenta 15 je privabila številne obiskovalce, čeprav je bila obiskanost po besedah začasnega direktorja Alexandra Farenholtza za okoli 15 do 20 odstotkov nižja od rekordne prejšnje izdaje. Leta 2017 je documenta 14 v Kassel privabila približno 891.500 ljudi, na drugo lokacijo v Atenah pa še 339.000 ljudi. Po preliminarnih ocenah naj bi letošnji dogodek obiskalo od 710.000 do 760.000 ljudi, a končne številke bodo šele znane.