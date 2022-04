V letu nevarnih mutacij

V nadaljevanju preberite:

Knjiga Leto nevarnih mutacij Alija Žerdina je logično nadaljevanje knjige Leto nevarne bližine, ki jo je izdal – leto poprej. Tedaj, zapiše zdaj, je bil prepričan, da je o pandemiji povedal vse, kar je znal, tako rekoč, kar je mogoče povedati. Dogajanje je v nadaljevanju leta 2021 pritegnilo njegovo pozornost in začel se je spraševati, kaj je v dotedanjih analizah spregledal.

Vznik močnega proticepilskega­ gibanja je sovpadel z letom nevarnih mutacij. Ljudje se zločestega virusa še niso bali leta 2020 oziroma bistveno manj kot v EU. Mutacije so spremenile pogled in vzbudile strahove, kajti postale so skupni imenovalec vseh učinkov pandemije. »Ni se spreminjal samo genetski material mikroorganizma. V Sloveniji je izrazito mutiral družbeni genom, genetski zapis, ki določa, kako se reproducirajo družbeni odnosi.« Avtor ugotovi, da je bila država po dveh letih drugačna, kot je bila leta 2019.