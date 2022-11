V senci izgubljenih listov papirja

V nadaljevanju preberite:

Ko so v arhiv francoske narodne knjižnice po smrti znamenitega raziskovalca opusa Marcela Prousta, literarnega zgodovinarja in urednika Bernarda de Falloisa, leta 2018 prišli rokopisni listi, o katerih se je prej le govorilo oziroma namigovalo, je bilo navdušenje veliko, češ da bo novo odkritje morda na novo razložilo Proustove romane in ponudilo fascinanten vpogled v genezo Iskanja izgubljenega časa.