Važno je priti na grič

Rubrika Mlado pero jutri stopa v novo sezono, v kateri se bo tudi tokrat predstavilo šestnajst mladih prozaistov, pesnikov, dramatikov in literarnih kritikov. Sezono bomo junija sklenili na Rožniku, kjer bo poleg nagrade kresnik za najboljši roman preteklega leta vsako leto podeljena tudi nagrada mlado pero za najboljšega mladega avtorja ali avtorico.

V rubriki vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, odpiramo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij ter spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki. Avtorji in avtorice proznih, pesniških in dramskih besedil, predstavljeni v mesečni rubriki, se bodo potegovali tudi za nagrado mlado pero, ki jo bo medijska hiša Delo vsako leto podelila na Rožniku, izbranemu kritiku ali kritičarki pa bodo omogočene redne objave literarnih kritik v Delu. Kot povzema dramski ustvarjalec Benjamin Zajc, sodelujoč v prvi sezoni, je rubrika Mlado pero »ključna noviteta, ki nam mladim odpira dolgo zaprta vrata, tistim malo starejšim pa omogoča uvid v prihodnost slovenske pisave«