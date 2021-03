Veličasten uspeh srhljivega prvenca Abigail Dean

Abigail Dean

Dekle A

prevod Marko Bogataj

Učila, 2021

Blaženi božji otroci

Čez noč uspešnica

V Manchestru rojena Abigail Dean je po diplomi iz angleške književnosti na Cambridgeu delala kot prodajalka v knjigarni Waterstones, nato pa pet let kot odvetnica v Londonu. Leta 2018 je združila zanimanje za literaturo in pravo, si vzela prosto poletje in se lotila pisanja knjige Dekle A. Zdaj dela kot odvetnica s polovičnim delovnim časom pri Googlu in piše svoj drugi roman. Ko je dopolnila 30 let, je nenadoma ugotovila, da ji odvetniška služba odjeda ves čas in zrak v življenju. »Če ne bi naredila tega koraka, bi tam dočakala 40. rojstni dan,« je povedala novinarki Guardiana. Vzela si je tri mesece prosto in šla vsak dan pisat v londonsko knjižnico Dulwich, tako je nastala zasnova njenega prvenca, ki je nedavno izšel v Veliki Britaniji in še v 29 jezikih, tudi slovenščini. Gre za osupljivo zgodbo o dekletu, ki ji je uspelo pobegniti iz hiše groze, psihološko dramo o odrešitvi, preživetju in ljubezni.Odvetnica Alexandra Gracie ali Lex noče razmišljati o svoji družini, saj je skupaj s sestrami in brati odraščala v hiši groze. Oče, ki je neposredno komuniciral z Bogom, je svoje otroke želel »obvarovati« pred pokvarjenostjo sveta in jih je v božjem imenu zaprl v družinsko hišo, priklenil na verige, jih stradal, pretepal, prepovedal umivanje, zanemarjal ter celo umoril dojenčka, ker je preveč jokal. Mati pa je neprestano rojevala. Lex je pobegnila ter rešila starejšega brata in mlajše sorojence. V javnosti je postala znana kot dekle A. Oče se je obesil, preden je prišla policija, mater pa so zaprli.Ko mati v zaporu umre in otrokom zapusti družinsko hišo, se mora Lex, ki je pripovedovalka zgodbe, soočiti tudi s preteklostjo, saj jo je mati pooblastila za izvršiteljico oporoke. Skupaj s sestro Evie namerava njihovo hišo groze spremeniti v nekaj dobrega, v dom krajanov, knjižnico ter prireditveni in družabni prostor. Toda prej mora dobiti soglasje vseh sorojencev, ki so jih posvojile različne družine. Ob tem pa se pred bralcem počasi razkriva vsa srhljivost početja nasilnega in versko blaznega očeta ter poslušne matere. Prav tako se ob teh srečanjih krešejo spomini, ki se navadno ne ujemajo. Zgodba o pobegu in preživetju se prelevi v psihološko družinsko dramo o spreminjajočih se zavezništvih in izdajah med sorojenci – o skrivnostih, ki jih ti skrivajo pred sabo in drugimi.V literarnem trilerju, ki je v začetku leta hitro osvojil knjižni trg, je poudarek na posledicah in vztrajnih nočnih morah, ki trpinčene otroke spremljajo v odrasla leta, manj pa govori o nasilju očeta nad družino.Deanova je v romanu povzela srhljive dogodke v mučenju in zlorabah otrok, ki se dogajajo po vsem svetu. V zgodbi je med drugim zajela nasilna dejanja britanskega morilskega para Freda in Rosemary West, prav tako je v knjigi precej vzporednic s še svežim primerom nasilja v družini kalifornijskega para Davida in Louise Turpin, ki sta bila leta 2019 obsojena na dosmrtno ječo zaradi mučenja in zlorabe 12 od svojih 13 otrok.