Vilinsko bitje s svilenim glasom

Dvaindvajsetega oktobra je minilo sto deset let od rojstva pisateljice, pesnice, dramatičarke, prevajalke in urednice Kristine Brenkove. Od leta 1949 do upokojitve 1973 je službovala kot urednica otroške literature pri Mladinski knjigi. Ob obletnici so v obliki spominskega albuma izdali knjigo, ki sta jo uredila Alenka Veler in Andrej Ilc.

Brenkovi gre zasluga za uvel­javitev otroške slikanice v našem prostoru, knjižnih zbirk, kot so Najdihojca, Čebelica, Velike slikanice, Cicibanova knjižnica, Zlata ptica, Mladi oder, Lutkovni oder, izbor in prevode domačih in tujih ljudskih pravljic ter ključnih mladinskih leposlovnih del. V svet je ponesla izvirno slovensko slikanico in z njo imena slovenskih ilustratorjev in založbe Mladinska knjiga.

Andrej Ilc: »V primerjavi s pretežnim delom slovenskega založništva, ki se vse do danes ne more znebiti provincionalnih bolezni in simptomov, sta bila Kristinino obzorje in drža izrazito kozmopolitska, hkrati pa nikoli ni pozabila poudariti, da je za prihodnost ožje domovine in slovenskega jezika usodno pomembno, da otroci čim prej dobijo v roke kakovostne knjige najboljših domačih pisateljev in ilustratorjev.«