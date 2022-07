Vse knjige se ne prodajo v kopalkah na plaži

V nadaljevanju preberite:

Ko je izvirna knjiga napisana ali tuja prevedena, nato pa urejena, lektorirana, oblikovana, zaživi novo, drugačno življenje. Izid v fizični obliki, danes tudi digitalni ali zvočni, jo ponese med bralce. A kdo poskrbi, da je njeno življenje lepo, polno, da doseže kar najširše občinstvo, in kako? Kakšna je pri tem vloga avtorjev in založb ter kako si te pomagajo s poklicnimi ali ljubiteljskimi vplivneži?

Na lestvici desetih najbolje prodajanih knjig v knjigarnah Mladinske knjige in na portalu Emka je bilo lani kar pet del slovenskih avtorjev. Knjige Pustolovec zmote Mihe Šaleharja, Devica, kraljica, vdova, prasica Erice Johnson Debeljak, Srečo, prosim Aljoše Bagole (vse tri so izšle pri Mladinski knjigi), Kaj hoče ženska? Irene Štaudohar (UMco) in Virus Tadeja Goloba (Goga) so zasedle prvih pet mest.