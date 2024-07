Z umori posejal Islandijo in zaslovel

V nadaljevanju preberite:

Ko smo se pred časom pogovarjali z Jonassonom, smo ga vprašali, kako si razlaga tak uspeh skandinavskega noirja, ki ga je prinesel novi val severnjaških pisateljev in pisateljic kriminalk. »To je težko razložiti, saj gre za precej različne pisatelje, za preostali del sveta pa smo verjetno zanimivi, ker prihajamo z bolj ali manj oddaljenega severa. Zato je dogajalno okolje precej drugačno in posebno v primerjavi z drugimi deli sveta. To bi mogoče lahko bila ena od razlag za tolikšno zanimanje za skandinavske kriminalke. Druga je, da imamo res veliko odličnih pisateljev in pisateljic ter ustvarjalno okolje, ki omogoča razvoj in vzpon novih avtorjev.«