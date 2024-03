Zakaj so nekatere družbe bogate in druge revne

V nadaljevanju preberite:

Komentirani sintetični pregled stoletij ekonomskega razvoja, kot ga v knjigi Popotovanje človeštva razgrne profesor ekonomije na ameriški Brownovi univerzi ​Oded Galor, utemeljitelj enotne teorije rasti, analizira silnice, ki so v zgodovini vplivale na razvojne premike, in vzroke – od tehnoloških, kulturnih in izobrazbenih do populacijskih in zmožnosti prilagajanja – ki so ponekod delovali pozitivno, drugje pa so razvoj zavirali. Vsi razlogi za globalno neenakost se po njegovem mnenju skrivajo v preteklosti.