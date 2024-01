Slobodan Unkovski: Skopuhom ni mar ne za druge niti za življenje

V nadaljevanju preberite:

V ljubljanski Drami bodo prvič po letu 1926 postavili na oder eno od najbolj uprizarjanih Molièrovih komedij, Skopuha. Z njo se po več kot dvajsetih letih tja vrača makedonski režiser Slobodan Unkovski, ki v Drami režira četrtič. Premiera Skopuha bo 16. januarja, dan po dramatikovem 401. rojstnem dnevu. »Z obletnico nisem seznanjen, a morda je v tem nekaj simbolike,« je dejal režiser.

Ob tem je zapisal, da so »mladi postali enako nevarni kot stari, če ne še nevarnejši. Molière se ni omejil na starostno dobo, temveč se ukvarja z lastnostmi, značajem, boleznimi osebnosti in vedenja. Za Harpagona je edini dokaz pomembnosti, vrednosti, sposobnosti njegov denar, bogastvo. Če in ko tega ni več, postane ničla in se mora naučiti novih tipov vedenja in odnosov, ki jih mogoče ni več zmožen,« in dodal, da bi bil lahko Skopuh »elegično nerodna baletna komedija s petjem, o ljubezni, siromaštvu in zlasti samoljubju, ki razžira smisel obstoja in zmanjšuje ugled uveljavljenim vrednotam človekovega bivanja«.

