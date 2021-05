Zamenjave in novosti na čelu Slovenskega knjižnega sejma

Kot navaja Kovač, so se »v nekoliko prenovljenem upravnem odboru knjižnega sejma odločili za fleksibilno strategijo.« FOTO: Blaž Samec

V založniških in knjigotrških krogih je pred časom zaokrožila novica o upokojitvi, predsednika Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev (GZS) in predsednika Upravnega odbora 36. Slovenskega knjižnega sejma, največjega in najprepoznavnejšega knjižnega sejma v državi, ki založnicam in založnikom vsako leto predstavlja velik del prodaje, pa tudi nenadomestljiv stik z bralkami in bralci vseh generacij.Sledila so ugibanja o prihodnjih korakih, o tem, kdo – in kako – bo sejem vodil v prihodnje, pa tudi o tem, ali ga bomo odslej obiskovali prek spleta, v živo ali pa v hibridni obliki. Tovrstna ugibanja so se danes nekoliko razjasnila, saj so založnice in založniki prejeli razpis za sodelovanje na 37. Slovenskem knjižnem sejmu, z njim pa dopis, pod katerega se podpisuje dolgoletni urednik, raziskovalec, pisec in profesor založniških študij, sedaj nov programski vodja in predsednik Upravnega odbora 37. Slovenskega knjižnega sejma.Kot v dopisu navaja Kovač, so se »v nekoliko prenovljenem upravnem odboru knjižnega sejma odločili za fleksibilno strategijo,« ki bo združevala tako program in sejem v živo kot tudi spletne sejemske dogodke, ki bodo SKS ponesli izven mestnih in državnih meja. »Do začetka poletnih počitnic želim kot predsednik upravnega odbora govoriti s čim več založniki in oblikovati nekaj predlogov, kako spletni sejem narediti čim bolj prijazen vsem knjigoljubcem in kupcem knjig,« še dodaja Kovač, ob tem pa poudarja, da sam sodi »med tiste, ki verjamejo, da svet po koroni ne bo nikoli več takšen, kot je bil. Tako kot še marsikaj drugega v svetu knjig, bomo zato morali tudi knjižni sejem iznajti na novo.«Nova smer, v katero se bo pod Kovačevim programskim vodstvom pomaknil – in v prihodnje pomikal – Slovenski knjižni sejem, se bo natančneje izrisala v prihodnjih mesecih, ko naj bi bilo znano tudi ime novega predsednika Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev, že sedaj pa je razvidno, da se bodo novosti oblikovale v želji po izboljšanju in v odprtem dialogu z založnicami in založniki.