Zbirka kot odgovor na paradoks

V nadaljevanju preberite:

V njej bodo izdajali dela uveljavljenih pisateljskih imen in pri nas še neznanih literarnih glasov. »Izbor bo črpal iz sodobne, mednarodno uveljavljene proze, v fokusu bodo dela in avtorji, ki odpirajo nove, prodorne poglede na večna človeška vprašanja in na aktualno družbeno tematiko,« je napovedala urednica Darja Marinšek. »Bralcem želimo z njimi približati zanimive in pomembne zgodbe, ki jih prebereš hitro, a jih še dolgo ne pozabiš.«