V Kraljevih Škrbinah je pisateljski krč povod za prepričljivo samorefleksijo o mejah in možnostih ubeseditve drobcev življenja, ki jih ni mogoče stlačiti v zaključeno zgodbo, v roman.

Znani Levstikovi nominiranci

V Cankarjevem domu na Vrhniki so v nedeljo že drugič podelili Cankarjevo nagrado. Za 5000 evrov vredno literarno priznanje so se poleg nagrajenca potegovali še(Pripovedovalec),(Naj me kdo zbudi) in(Luknje). Vsi trije nominirani romani so izšli pri založbi Goga.»Roman Škrbineje zgodba o nenapisanih zgodbah. Junak se nameni pisati zgodbo o babici, o kateri skoraj ni sledu v arhivih ustanov, kjer je delovala. Drobce svojega in babičinega življenja beleži na lističih, iz katerih štrlijo ostre škrbine. Vzporedna pripovedovalka Klara na daljavo bere njegove beležke, jih ureja in iz njih razpleta morebitno zgodbo. Možnost literarne ubeseditve okruškov življenja odpira vrzel, ki je raztroseni lističi ne morejo zapolniti. V Kraljevih Škrbinah je pisateljski krč povod za prepričljivo samorefleksijo o mejah in možnostih ubeseditve drobcev življenja, ki jih ni mogoče stlačiti v zaključeno zgodbo, v roman. Večji del komunikacije med neimenovanim junakom in Klaro poteka prek računalniškega omrežja. Tehnologija posreduje, zapisuje, preslikuje okruške življenja in jim odreja smotrnost pomena in smisla. Tako postane življenje konstrukt za sprotne ciljne resnice, v katerih se junak ne prepoznava,« je v utemeljitvi zapisala žirija pod vodstvom, sestavljali pa so jo šein. Gašper Kralj se je v zahvalnem govoru spomnil svoje prve urednice Zoje Skušek, nekdanje urednice pri založbi *cf., ki mu je »literarno pomagala shoditi« in je zato njegova »literarna mama«. Umrla je, ko je pisal roman.Slavnostni govornik na prireditvi je bil. »Nagrade za umetnost bralce opozarjajo na književnost, ki ni všečna, a ima moč, da nam povrne vero in upanje v moralne vrednote, ki izginjajo,« je med drugim dejal v svojem kritičnem nagovoru in poudaril, dani bil le pisatelj, temveč tudi upornik, ki se je žrtvoval za svoje besede in resnico, ki jo je hotel povedati na glas. Cankarjevo nagrado so leta 2019 ustanovili Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in ZRC SAZU; donatorica nagrade je občina Vrhnika. Prvo je prejelza roman V Elvisovi sobi.Znane so tudi nominacije za nagrado, poimenovano po še enem pisatelju,. Mladinska knjiga jo bo podelila 8. junija. Za izvirno leposlovje za otroke in mladino so nominirani Gumbkiz ilustracijamiin, Negotove pesmiz ilustracijami, Fantek in punčkaz ilustracijami Ane Zavadlav, Skrivno društvo KRVZz ilustracijamiin Zajčkova hišicaz ilustracijami. Za izvirne knjižne ilustracije za otroke in mladino so nominirani Obiskz ilustracijami Ane Zavadlav, Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersenaz ilustracijami, Si že kdaj pokusil Luno?z ilustracijami, Negotove pesmi Barbare Gregorič Gorenc z ilustracijami Damijana Stepančiča ter Drevoz ilustracijamiSkupina Mladinska knjiga pa obvešča, da lahko avtorice in avtorji še do 1. julija pošljejo svoje še neobjavljeno delo na natečaj za književno nagrado modra ptica za zvrst roman za odrasle. Strokovna komisija v sestaviinbo nominirana dela in zmagovalni roman razglasila januarja prihodnje leto, nagrado 10.000 evrov bruto pa podelila ob izidu knjige v prvi polovici leta.