Francoski roman Frère d’âme avtorjaje letošnji dobitnik mednarodne različice prestižne nagrade booker za najboljšo knjigo, prevedeno v angleščino, ki je izšla v Veliki Britaniji ali na Irskem. Pisatelj si bo denarno nagrado v vrednosti 50.000 funtov razdelil s prevajalko Anno Moschovakis, ki je prevod naslovila At Night All Blood Is Black. To je sicer drugi roman 55-letnega Diopa, tretji naj bi v Franciji izšel jeseni.Knjiga, ki je v slovenščini z naslovom Več kot brat izšla leta 2019 pri Mladinski knjigi, prevedla jo je Janina Kos, govori o dveh mladih Senegalcih, ki se v prvi svetovni vojni na evropskih tleh na strani Francije borita proti Nemcem. Je zgodba o prijateljstvu in absurdnosti vojne, osvetljuje pa tudi rasne stereotipe, na katerih je temeljil kolonialni sistem, vojno travmo in malo znano poglavje zgodovine. Na strani Francozov se je v prvi svetovni vojni borilo okrog 200.000 senegalskih strelcev, vojakov iz francoskih kolonij v Afriki, v drugi pa dobrih 150.000. Navdih za roman je Diop dobil ob prebiranju intimnih pisem francoskih vojakov s fronte. Ker podobna pisma senegalskih strelcev niso ohranjena, je knjigo zasnoval kot prvoosebno pripoved vojaka Alfe NDiaya, ta po smrti prijatelja Madembe Diopa tone vse globlje v norost in se prelevi v maščevalnega morilca, ki sovražnikom reže roke in jih nosi v tabor kot trofeje.Nobeden od pisateljevih senegalskih prednikov (Senegalec je po očetu) se ni vključil v vojno, se je pa v njej boril njegov pradedek po mamini strani. O izkušnji niti z družino ni želel govoriti, Diop ve le, da so ga zastrupili z gorčičnim plinom. Kdo ve, morda je na fronti srečal tudi kakšnega senegalskega strelca, je dejal v marčnem intervjuju za Delo, in še, da so se v Franciji ljudje na knjigo odzvali tudi tako, da so z njim delili družinske zgodbe: »Zaveš se solidarnosti med francoskimi vojaki in senegalskimi strelci. Da je bilo onstran kolonizacije in predsodkov tudi bratstvo, ki je nastalo iz skupnega trpljenja. In če so med višjimi vojaškimi uslužbenci in navadnimi vojaki vladali razlike in cinizem, so se med nekaterimi francoskimi vojaki in strelci spletla prijateljstva, kakršnih si ne bi mogli zamisliti, če se ne bi srečali v vojni.«David Diop živi v Franciji, kjer poučuje na univerzi v Pauju. Mednarodni booker ni edina nagrada, ki jo je prejel za omenjeni roman; med drugim so ga z Goncourtovo nagrado po izbiri študentov francoščine nagradili v Sloveniji. Konec lanskega leta je v spletnem pogovoru s prevajalko Katjo Zakrajšek in študentkami francoščine z ljubljanske filozofske fakultete nastopil na 36. Slovenskem knjižnem sejmu.