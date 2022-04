Znani so finalisti nagrade kresnik

V nadaljevanju preberite:

Žirija Delove nagrade kresnik je branje rekordnega števila romanov – na preliminarnem seznamu, ki so ga pripravili v Nuku, je bilo kar dvesto del – začela januarja. V deseterici, ki so jo dan pred današnjim svetovnim dnevom knjige izbrali­ po več temeljitih sestankih, so knjige treh doslejšnjih dobitnikov nagrade kresnik, štirih pisateljev, katerih dela so bila v preteklih letih uvrščena med deseterico ali med pet finalistov, in treh, ki so z romanom prvič med najodličnejšo deseterico.