Znani so nominiranci za prevajalsko Jermanovo nagrado

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je objavilo imena treh nominirancev, ki so v ožjem izboru za Jermanovo nagrado. Društvena komisija je z njihovimi prevodi izbrala Bogdana Lešnika, Branka Madžareviča in Miho Mareka. Nagrajenca bodo razglasili ob pogovoru z nominiranci 25. oktobra v Cankarjevem domu.

Lešnik je za Jermanovo nagrado nominiran za prevod dela Meduzini lasje: esej o osebnih simbolih in verskih doživetjih Gananatha Obeyesekereja, Madžarevič za prevod dela Eseji I-III Michela de Montaigna in Marek za prevod dela Vampyroteuthis infernalis: Razprava s poročilom Znanstvenega inštituta za paranaturalistične raziskave Vilema Flusserja in Louisa Beca. Knjige so izšle pri založbah /*cf, Beletrina in Membrana.

Tričlansko komisijo, ki jih je izbrala, sestavljajo Nadja Dobnik, Tomo Virk in Nada Grošelj, predsednica ter lanska prejemnica Jermanove nagrade.

FOTO: promocijsko gradivo

Meduzini lasje: esej o osebnih simbolih in verskih doživetjih so eno temeljnih del svetovno priznanega pionirja šrilanške antropologije in zaslužnega profesorja na univerzi Princeton Obeyesekereja. Knjiga je nastala iz avtorjevih terenskih raziskav in je pomembna etnografska študija verskih praks in običajev, saj stremi k celostni teoretski utemeljitvi funkcije simbola v verskih obredih na Šrilanki.

Delo je zadnji knjižni prevod letos preminulega psihologa Lešnika. Kot je ocenila komisija, je opravil natančen in suveren prevod iz angleškega izvirnika ter ga opremil še s pojasnili specifičnih besed, izrazov in poimenovanj v sinhalščini, sanskrtu in paliju ter utemeljil svoje prevodne rešitve in prečrkovanje v slovenščino.

FOTO: promocijsko gradivo

Zbrani Eseji francoskega humanista, pisatelja in filozofa de Montaigna so temeljno delo renesančne filozofije in predstavljajo začetek zvrsti eseja. Avtor se je v svojih razmišljanjih dotaknil skoraj vseh človeških lastnosti in dejavnosti ter renesančno miselnost in način življenja zajel široko in mnogostrano. Madžarevič je poskrbel za integralni prevod, ki je nastal med letoma 1998 in 2019. Kot je zapisala komisija, branje daje vtis lahkotnosti, kar je plod natančnega in spretnega piljenja stavkov in le primerjava z izvirnikom in njegovimi variantami v sodobni francoščini razkrijeta kompleksnost in mojstrstvo prevoda.

FOTO: promocijsko gradivo

Vampyroteuthis infernalis je daljši esej filozofa Vilema Flusserja in biologa Louisa Beca, ki duhovito povezuje filozofski, kulturološki in naravoslovni, pretežno zoološki diskurz. Prevajalec iz nemščine Marek je dobro ujel gibek in humorno lahkoten slog izvirnika. Natančno je zaznal duhovite namige ter hotene ali naključne dvoumnosti in dvopomenskosti ter jih ustrezno prevedel. Pokazal je odlično poznavanje biološke in filozofske terminologije ter visoko sposobnost samostojnega odločanja med alternativnimi možnostmi prevoda posameznih pojmov, piše v utemeljitvi.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev Jermanovo nagrado podeljuje od leta 2015 za vrhunske prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Poimenovali so jo po uglednem slovenskem filozofu in prevajalcu Franetu Jermanu.