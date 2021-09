Znani so nominiranci za Rožančevo nagrado

Med nominiranci je tudi Delova novinarka Vesna Milek s knjigo Ogledala. FOTO: Aleksander Gregorn

Rožančevo nagrado za leto 2019 je prejel Marcel Štefančič, ml. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nagrajenca ali nagrajenko bodo razglasili 16. septembra v Cankarjevem domu, podelitev nagrade za najboljšo esejistično zbirko, poimenovano po pisatelju, dramatiku in esejistu Marjanu Rožancu, pa bo 18. septembra na Trubarjevi domačiji v Rašici. Kulturno društvo Marjan Rožanc v sklopu podelitve 30. Rožančeve nagrade 14. septembra vabi še na srečanje v Volčjem Gradu na domačiji, kjer je Rožanc bival in ustvarjal, ter na pogovor z avtorji in avtoricami nominiranih knjig Knjižnici Komen.

Letošnji nominiranci za Rožančevo nagrado soza knjigo Ogledala,za Onkraj materialističnega prepričanja. Duhovna dramila,za delo Pejsaži - sanjati na soncu,, jr. za Slovenski sen inza knjigo Levo oko, desno oko. Nagrajenca bodo razglasili 16. septembra v Cankarjevem domu.O knjigi Ogledala (UMco, 2020) Vesne Milek je žirija v utemeljitvi zapisala, da zmore le redkokdo v kratki formi razviti misel, jo literarno upovedati tako, da se dotakne uma in srca. Priznana novinarka in pisateljica Vesna Milek to zna. Njeni imenitni intervjuji so blagovna znamka Delove Sobotne priloge, njena doživljanja gledaliških predstav, filmov, razstav in množice prebranih knjig prebujajo v Dobro jutro. (I)zbrala jih je v zbirki Ogledala, za katero je urednikzapisal: »Ogledala so najbrž najbolj osebna knjiga Vesne Milek do zdaj.«Pavliha v knjigi Onkraj materialističnega prepričanja. Duhovna dramila (Lexpera GV Založba, 2021) 17 esejev po mnenju žirije izpisuje z zanosom spoznavalca, široko vednostjo o obravnavanih temah in mistično izkušnjo. S tem bodrilno nagovarja tako dogmatika z ukoreninjenimi privzetimi prepričanji o življenju in svetu kot čuječega potohodca, ki se v prelomnem času duhovnega prebujanja človeštva »iz sanj o trdnosti materialnega sveta« na novo rojeva v samem sebi »v svetlobo višjega razumevanja« in postaja opolnomočen v biblijskem pomenu besede.V zbirki esejev Pejsaži - sanjati na soncu (Družina, 2021) Simonišek, književnik in umetnostni zgodovinar, k tematiki pristopa pesniško svobodno z obilo asociacij in hkrati racionalno premišljeno, besedila zaznamujejo avtorjevo pretanjeno čutenje, natančno opazovanje, introspekcijo, globinski premislek in pretehtano argumentiranje. Pogosto izhaja iz osebne izkušnje, preskoči na splošnejšo problematiko in jo premišljeno razvije do bodisi subjektivnega bodisi objektivnega spoznanja, piše v utemeljitvi.Zbirka esejev Slovenski sen (UMco, 2021) Marcela Štefančiča ima podnaslov Eseji o nas in s tem tako rekoč ukaz, naj beremo. Tokrat se avtor osredotoča na stanje duha doma. Dotika se kočljivih in ključnih tem, ki razgaljajo bedo (redkokdaj kak blišč) našega časa. V knjigi je zbranih 32 esejev. Posveča jih literaturi, filmu, politiki - s pogledom nazaj in s sprotnim razmislekom. Avtor kljub kritičnosti, ki je lahko strupena, ne dviguje prsta nad »grešnimi kozli«, temveč jih postavlja na mesto, ki jim po njegovem mnenju pripada, je zapisala žirija.Urša Zabukovec v knjigi Levo oko, desno oko (KUD Logos, 2021) premišljuje o nadvse raznovrstnih temah. Odpira jih z različnih vidikov in čeprav forma časopisne kolumne s svojo omejeno dolžino na videz ne omogoča večjega širjenja in poglabljanja, ji uspeva prav to: na borih treh straneh z asociacijami in zasuki prehaja z enega motiva na drugega, na primer od nedeljskih lovcev prek pravic živali do delovanja najvišjih elit ali pa od Don Kihotovih zaigranih norih zamisli do norosti sodobne zahodne družbe. Zbirka kolumen Urše Zabukovec je po mnenju žirije knjiga, ki zdaj z enim zdaj z drugim očesom odstira različne poglede in sili k razmišljanju, da bi se mogoče vsaj zavedeli možnosti drugačnega gledanja, če že ne moremo uzreti celote.Žirijo za Rožančevo nagrado sestavljajoin(predsednica).