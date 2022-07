Art Stays/Ptuj/kustosa Jernej Forbici in Marika Vicari

V nadaljevanju preberite:

Hkrati s čedalje bolj arbitrarnimi in neredko sofističnimi refleksijami ter konstatacijami o značaju in pomenu umetnosti potekajo podobne razprave o prezentaciji umetniških del, ne nazadnje njihovo umeščanje tako ali drugače definira tudi njihov status. V zadnjih desetletjih smo bili priča številnim inovativnim domislicam, katerih skupni imenovalec naj bi bila ultimativna demokratičnost, hkrati z izgubo (realne ali zgolj namišljene)​ avre umet­niškega dela poteka brisanje avre ekskluzivnosti muzeja in ­galerije.