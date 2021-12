Diana Koloini: Slabo poznate naših src tančine

V nadaljevanju preberite:

Avtoričina analiza je v odnosu do obravnavanih besedil zastavljena izrazito temeljito in natančno. Zanimajo jo različne osebnostne oziroma psihološke razsežnosti nastopajočih, sklicuje se na številna specifična mesta iz besedil ... Ta pristop pa ima (upoštevaje omejen prostor za obravnavo) naposled tudi drugo plat. Avtorica se, čeprav podnaslov Ženske v Molièrovih komedijah morda nakazuje drugače, podrobneje posveti le nekaj besedilom, konkretno je govor predvsem o Smešnih preciozah, Učenih ženskah, Šoli za žene, Tartuffu, Ljudomrzniku ter Don Juanu, medtem ko so druge drame samo omenjene ali predstavljene zgolj v kakšni specifični razsežnosti, s čimer se zdi, da je še nekaj prostora za, recimo temu, notranji kontekst dramatikovega opusa.