Globoka modrina/Sodni stolp Maribor/ kustosinja Irena Čerčnik

Svetlobna umetnost je našla svoj prostor tudi na slovenskih tleh, med drugim ji je posvečen festival Svetlobna gverila, na katerem sta se že večkrat uspešno predstavili umetnici Natalija R. Črnčec in Nina Šulin. Prva se v svojem delu osredotoča na problematiko barve in svetlobe, ki jo tematizira v prostorskih postavitvah in slikarskih delih, druga pa deluje na področju gledališke kostumografije, scenografije in ilustracije ter se v svoji umetnosti posveča predvsem prostorskim in svetlobnim instalacijam. Dvojica se v Sodnem stolpu v Mariboru predstavlja z delom Globoka modrina. Gre za variacijo instalacije Sobežnosti, a tokrat osredotočeno na modro svetlobo in pospremljeno z glasbo Nine Šardi (JUNEsHELEN), ustvarjalke zvoka in besedil ter pevke in producentke.