Namesto razsvetljenstva razsvetljenje

Oznake o potencialnih ali domnevnih totalitarnih težnjah posameznikov ali skupin se danes podeljujejo zelo lahkotno, pravzaprav je to postal že ustaljen način političnega in ideološkega boja. In vendar po mnenju belgijskega kliničnega psihologa Mattiasa Desmeta danes nismo priča revivalu klasičnih totalitarnih pristopov preteklega stoletja, temveč veliko bolj sofisticiranim principom, ki pa imajo lahko prav tako pogubne posledice. V svoji knjigi Psihologija totalitarizma, svojevrstni uspešnici, ki smo jo sedaj dobili v slovenskem prevodu (prevajalec Vid S. Žigon je napisal tudi spremno besedo), razkriva ozadje postopne redukcije svoboščin.