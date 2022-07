Ocenjujemo: Besede na strehi brez črk v roki

V nadaljevanju preberite:

Nova knjiga Tomaža Grušovnika se na prvi pogled izmika žanrsko-zvrstni oznaki: gre za kratke eseje z narativnimi utrinki, poetičnimi vtisi, filozofskimi ekskurzi, kjer lahko srečamo znane avtorjeve teme, recimo vprašanje živali in vsakodnevnih verovanj, hotenih ali nehotenih nevednosti. A pri razumevanju Grušovnikove pisave je pomembno tudi njihovo »produkcijsko mesto«, konkretneje rečeno, prostor, kjer so se prvič pojavile, in to je večinoma spletna stran LUD Literature. Prav v tem smislu lahko občasen občutek skicoznosti poskušamo razumeti prek žanra kolumne, ko ta doživi knjižno izdajo.