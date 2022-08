Ocenjujemo: Boštjan Kavčič / Prehajanja / Grad Rajhenburg

V nadaljevanju preberite:

Obrednost in interaktivnost obiskovalca poneseta v otroško navdušenost nad magičnim postopkom, ki si ga je zamislil umetnik, odsotna pa je vsakršna pretencioznost novodobne spiritualnosti, saj je razstava osnovana v staroverski povezanosti z naravo in šamanskih pristopih. Navduši nas tudi premišljenost, ki jo umetnik izkazuje s povezavo med tlorisom gradu in konceptom; osredotočenost na detajle nam daje vedeti, da Boštjan Kavčič izhaja iz globoko osebnih vzgibov in iskrene želje po intervenciji z umetnostjo.