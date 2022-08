Ocenjujemo: Documenta 15

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bila intenca kuratorjev nekakšna kritika mega razstavnega dogodka, kakršen je že po tradiciji format Documente, je to le delno doseženo, saj tudi ta razstava ostaja impresiven spektakel. Tudi marsikateri drug cilj razstave, kot je med drugim neformalno druženje in povezovanje gledalcev v dogajanju (»Make friends not art,« je zapisano v uvodniku tiskanega priročnika k razstavi, ki tokrat ni predstavljena z obsežnim katalogom, kot je bilo v navadi do sedaj), ni zelo izviren, saj je vključevanje gledalcev s principi relacijske estetike razširjeno že več kot tri desetletja in ni več nikakršna izjema na likovnem prizorišču.