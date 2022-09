Ocenjujemo: Drago Jančar: Severni sij. Erdman.

V nadaljevanju preberite:

Z vidika uprizoritvenih tehnik ter uporabe različnih gledaliških medijev predstava večinoma sloni na dramskem gledališču, a uvaja tudi elemente raznoraznih ­uprizoritvenih jezikov; vidno mesto v predstavi imajo videomaterial in projekcije besedila iz romana, kar ustvarja vez med romanom in dramsko postavitvijo, ob tem pa so v enem od prizorov uporabljene tudi lutke, in to za upodobitev prizorov nasilja, kar je zanimivo z vidika funkcije lutk v psiholoških obravnavah.