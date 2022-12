Ocenjujemo: Eksodus

V nadaljevanju preberite:

Direktor bolnišnice Bob (Henning Jensen) si ni opomogel od dogodkov v drugi sezoni, ki so pogubili več bolnikov, priklopljenih na aparate, in verjetno tudi zdravstvenega ministra. Še vedno se brez uspeha trudi, da bi koga zasačil pri nepravilnosti. Camilla (Solbjørg Højfeldt), nadzornica raziskav spanca in usodna ženska iz prejšnjih sezon, tokrat služi zlohotni sili, ki nosi podobo Willema Dafoeja. Kirurginja Judith, ki je v prvi sezoni donosila in v drugi vzljubila Malega bratca, demonskega otroka z obrazom Uda Kiera, je žalobna senca same sebe. Podobno senčno se vede njen nekdanji partner »Kljuka« (Søren Pilmark), ki je po tem, ko mu je zombijevska koma spremenila značaj, povzročil smrtonosni konec druge sezone.